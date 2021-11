‘Notícia No Seu Tempo’: Governo prevê corte de 50% nas emissões, mas não detalha meta

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (02/11/21):

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou que o País cortará 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, mas não detalhou como esse número será atingido. A meta anterior, de 2015, contemplava redução de 43% e tomava por base as emissões de 2005, mas o governo revisou esses números para cima, o que especialistas chamam de “pedalada climática”. Na prática, se usar os dados revisados, a nova meta pode fazer com que as emissões fiquem um patamar acima da promessa anterior do País.

E mais:

Economia: Bolsonaro fala em semana de ‘jogo pesado’ contra Petrobras

Política: Manifestantes contra Bolsonaro e polícia entram em confronto

Internacional: Com 5 milhões de mortos no mundo, novas cepas da covid são desafio

Metrópole: Comoção na despedida das 9 vítimas da gruta de Altinópolis

Caderno 2: Morre um mestre mundial do piano