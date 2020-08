‘Notícia No Seu Tempo’: governo promete verba e veto de reajuste a servidor é mantido, STF barra monitoramento de servidores ‘antifascistas‘ e superfrente fria chega a SP

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o veto de Jair Bolsonaro a reajustes salariais para servidores federais, estaduais e municipais até o fim de 2021 foi mantido pela Câmara por 316 votos a 165, após investida do Planalto em conjunto com os partidos do Centrão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Em Política, o STF decidiu, por 9 votos a 1, suspender atos do Ministério da Justiça de produção ou compartilhamento de informações sobre servidores que o governo considera “antifascistas”. Já em Metrópole, uma massa de ar polar mais potente do que o normal avançou ontem sobre o Brasil, provocando neve e chuva congelada na Serra Gaúcha. Há condições climáticas para que a neve se repita hoje nos três Estados do Sul. Em São Paulo, a temperatura hoje não deve passar dos 13°C.