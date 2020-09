‘Notícia No Seu Tempo’: governo propõe Renda Cidadã, dobra número de policiais e militares candidatos e mundo teme segunda onda

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (29), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, a ideia do governo de financiar o novo programa social Renda Cidadã com recursos hoje reservados ao pagamento de precatórios – valores devidos após sentença definitiva na Justiça – e ao Fundeb está sendo vista como pedalada fiscal por apenas adiar dívidas consideradas certas e driblar o teto de gastos, que limita o avanço das despesas à inflação. Em Política, o número de policiais civis, militares e de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas que estão se candidatando a prefeito e a vice-prefeito em 2020 (388) é o dobro do registrado em 2016 (188), antes da eleição de Jair Bolsonaro. Já em Internacional, pandemia de covid-19 já atingiu 188 países, oficialmente, e há alertas de uma nova onda de contaminações, em especial na Europa. As nações com maior registro de mortes são EUA (205 mil) e Brasil (142 mil).