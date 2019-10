´Notícia no Seu Tempo´: governo quer lei para forçar a adesão de Estados à Previdência, pecuária digital revoluciona campo e líder do EI morre na Síria em operação dos EUA

Por Adriana Cimino e Cadu Cortez

Na edição desta segunda-feira (28), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, com a ajuda do Congresso, o governo pretende forçar os Estados e os municípios a aderirem à nova Previdência, aprovada semana passada e que mudou a aposentadoria dos servidores públicos federais. A proposta prevê estímulos para governadores e prefeitos que aderirem às novas regras do funcionalismo público. Ainda em Economia, o interior paulista conta com a chamada pecuária de precisão, que utiliza a inteligência artificial e permite que o lucro por arroba seja três vezes maior. No caderno Internacional, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou ontem, em pronunciamento na TV, a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi durante operação militar americana. Encurralado em um túnel, no nordeste da Síria, o terrorista detonou explosivos amarrados a seu corpo. Ele havia sido localizado após a prisão de uma de suas mulheres.

