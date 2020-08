‘Notícia No Seu Tempo’: governo quer medidas de ajuste já em 2021, doleiro faz acordo na Lava Jato e pagará R$ 1 bi e USP desenvolve teste de covid que usa saliva

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o ministro Paulo Guedes (Economia) e lideranças do Congresso dizem que vão acelerar a votação de proposta que permite ao governo acionar em 2021 medidas de contenção dos gastos previstas na Constituição, além de criar novos freios para as contas públicas. Em Política, a Justiça Federal do Rio homologou a delação premiada de Dario Messer, o “doleiro dos doleiros”, com a Lava Jato e a PF. Além de pena de até 18 anos e 9 meses de prisão, Messer terá de devolver R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Já em Metrópole, pesquisadores do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco do Instituto de Biociências da USP trabalham no desenvolvimento de um teste para detecção de coronavírus por meio da saliva. O método pode ser uma alternativa mais simples, indolor e não invasiva ao RT-PCR, referência mundial.