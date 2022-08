‘Notícia No Seu Tempo’: Governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (09/08/22):

Inspirado no sistema de metas de inflação usado pelo Banco Central, o Ministério da Economia está criando um modelo de meta para a dívida pública com banda de flutuação. Uma das propostas testadas é um alvo para dívida entre 60% e 70% do PIB, com margem de tolerância de 5 pontos porcentuais para mais ou para menos. A ideia dos técnicos é que a dívida pública passe a ser a principal âncora da política fiscal brasileira.

E mais:

Economia: Governo faz acordo no Senado para isentar de IR investidor estrangeiro

Política: TSE exclui coronel de fiscalização e expõe falha do Exército

Metrópole: Falta de BCG faz municípios agendarem e até racionarem vacinas para bebês

Internacional: China estende exercícios militares em Taiwan e reforça propaganda

Caderno 2: Morre Olivia Newton-John, que se consagrou com ‘Grease’