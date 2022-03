‘Notícia No Seu Tempo’: Governo quer novo programa de subsídio para combustíveis

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (07/03/22):

O governo estuda a adoção de novo programa de subsídio aos combustíveis, nos moldes daquele feito em 2018 por Michel Temer e que pôs fim à greve de caminhoneiros. A ideia é ter um valor fixo de referência para a cotação dos combustíveis e subsidiar a diferença em relação ao preço do petróleo no mercado internacional. A novidade, agora, é que está em análise o uso de dividendos pagos pela Petrobras à União, em vez de recursos do Tesouro, para cobrir a despesa extra.

E mais:

Internacional: Governo russo prende 3,5 mil em manifestações contra guerra

Economia: Devolução de concessões paralisa projetos de infraestrutura

Política: Pedido de dinheiro para reeleição de Bolsonaro gera queixa de ruralistas

Metrópole: Clínicas privadas preveem iniciar campanha este mês

Esportes: Futebol tem selvageria no México, briga em São Paulo e morte em BH

Caderno 2: ‘A Família Addams’ volta aos palcos de SP após dez anos