Notícia No Seu Tempo’: Governo quer R$ 20 bi para construir usinas a carvão; BNDES resiste

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (15/10/21):

Com as dificuldades na geração de energia por hidrelétricas, o governo planeja investir R$ 20 bilhões nos próximos 10 anos na renovação e ampliação do parque nacional de usinas térmicas alimentadas a carvão mineral. O BNDES, no entanto, informou que somente apoia projetos de energia limpa e, até segunda ordem, não pretende financiar o programa.

E mais:

Política: Reforma da Previdência na cidade de SP avança

Economia: INSS precisa de R$ 11 bi para zerar fila por benefícios

Metrópole: ‘Estadão’ renova sua edição impressa

Internacional: Partido de extrema esquerda rompe com presidente e amplia crise no Peru