‘Notícia No Seu Tempo’: governo quer trocar auxílio por microcrédito, internações por covid-19 sobem em hospitais de elite em SP e apagão no interior do Amapá coloca vacinas em risco

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, para tentar compensar em parte o fim do auxílio emergencial, o governo pretende conceder microcrédito a trabalhadores informais a partir de janeiro. Em Metrópole, alta de infecções na classe média fez com que hospitais privados da cidade de São Paulo registrassem aumento de atendimentos e internações por covid-19 nas últimas semanas. Ainda em Metrópole, sem energia elétrica no posto de saúde da cidade, o estoque de vacinas à disposição dos 17 mil moradores de Tartarugalzinho, no Amapá, foi conservado durante seis dias na geladeira de um açougue com gerador próprio.