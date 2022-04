‘Notícia No Seu Tempo’: Governo recua, baixa preço e custo de ônibus escolar cai R$ 510 mi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (06/04/22):

O pregão eletrônico para a compra de 3.850 ônibus escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) foi realizado ontem, mas o Tribunal de Contas da União embargou a licitação para analisar o caso. O FNDE reduziu o preço máximo para aquisição dos veículos após o Estadão revelar risco de sobrepreço de até R$ 732 milhões. O ajuste na cotação resultou em redução de R$ 510 milhões no preço total. Os valores inflados haviam sido autorizados pelo diretor de Ações Educacionais do FNDE, Garigham Amarante, indicado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo presidente do Fundo, Marcelo Ponte, ligado ao ministro Ciro Nogueira (Casa Civil).

E mais:

Economia: Planalto cogita mudar rito de assembleia na Petrobras para ganhar tempo

Internacional: Europeus propõem veto a carvão russo e Zelenski faz apelo por ação da ONU

Metrópole: Barulho de obras tira sono de vizinhos das futuras estações de metrô em SP

Esportes: Após seis décadas, Cuba anuncia o seu retorno ao profissionalismo