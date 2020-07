‘Notícia No Seu Tempo’: governo se exime de desmate na Amazônia, presidente do STJ manda Queiroz para prisão em casa e SP decide abrir academias e parques

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, cobrado por investidores internacionais a dar transparência à situação na Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão tirou do governo a responsabilidade pelo aumento das queimadas e do desmatamento na região. Ao lado de Ricardo Salles, titular do Meio Ambiente, e de outros ministros, o vice afirmou que o interesse estrangeiro na Amazônia reflete interesses comerciais, tese defendida por Bolsonaro. Questionado sobre os direitos das populações indígenas, Mourão defendeu que eles sejam “mais integrados” à sociedade. Em Política, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, decidiu ontem colocar em prisão domiciliar Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, ainda foragida. No caderno Metrópole, a Prefeitura de São Paulo decidiu reabrir o Ibirapuera, na zona sul da cidade, e outros 69 parques municipais na próxima segunda-feira, além de academias. Os parques funcionarão em horário restrito e continuarão fechados nos fins de semana.