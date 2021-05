‘Notícia No Seu Tempo’: Governo só confirma compra de metade das vacinas anunciadas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (05/05/21):

Em resposta a questionamento oficial do Congresso, o governo admitiu ter divulgado um número superestimado de vacinas contra o novo coronavírus que já teria adquirido. Em peças de propaganda e em declarações públicas do ministro Marcelo Queiroga, a pasta da Saúde afirmou ter comprado mais de 560 milhões de doses. Ao Congresso, porém, o ministério informou que o número efetivamente contratado é a metade disso.

E mais:

Política: Fim da Lei de Segurança Nacional passa na Câmara

Economia: Lira extingue comissão da reforma tributária

Internacional: Repressão estatal enfurece colombianos

Na Quarentena: Ator Paulo Gustavo morre por complicações da Covid