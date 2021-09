‘Notícia No Seu Tempo’: Governo suspende ‘tratoraço’ após CGU apontar sobrepreço

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (14/09/21):

O Ministério do Desenvolvimento Regional seguiu orientação da Controladoria-Geral da União (CGU) e decidiu suspender ou rever contratos para a compra de máquinas agrícolas pesadas a pedido de deputados e senadores por meio do orçamento secreto, informa Breno Pires. Análise identificou sobrepreço de R$ 142 milhões nos contratos, que somam R$ 3 bilhões.

E mais:

Política: Aras pede ao STF suspensão da MP sobre fake news

Economia: Policiais terão financiamento habitacional com subsídio

Metrópole: A dependência química na pandemia

Internacional: Brexit e pandemia causam escassez e crise de abastecimento no Reino Unido