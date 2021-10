‘Notícia No Seu Tempo’: Governo tenta dar guinada populista em novo benefício; mercado reage

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (20/10/21):

A decisão de Jair Bolsonaro de turbinar programas sociais para tentar se reeleger em 2022 deflagrou uma onda negativa no mercado e gerou mais dúvidas sobre o futuro das contas públicas. O presidente e seus aliados no Congresso resolveram bancar o Auxílio Brasil com benefício de cerca de R$ 400. O valor surpreendeu porque Bolsonaro havia aceitado R$ 300. Com o novo valor, seriam gastos R$ 90 bilhões em benefícios sociais, sendo que R$ 30 bilhões ultrapassariam o teto de gastos. A Bolsa caiu e o dólar subiu. O Planalto cancelou, em cima da hora, a cerimônia de anúncio do novo desenho.

E mais:

Economia: Gás passa de R$ 100 no País; Senado aprova subsídio

Política: Relatório da Covid atribui 11 crimes a Bolsonaro e pede indiciamento de 72

Internacional: Disputa de cartéis mexicanos leva Equador a estado de emergência

Metrópole: Reino Unido faz alerta para subvariante da Delta; casos estão em alta

Esportes: Torcedores precisarão colocar a mão no bolso para ver as decisões

Caderno 2: Obra de Elis ganha nova roupagem