‘Notícia No Seu Tempo’: Governo tenta reduzir fila de 1,2 milhão no INSS após reforma, Bolsonaro faz live vendo fala de Trump e EUA evitam escalada na crise com Irã

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta quinta-feira (09), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, dois meses após a promulgação da reforma da Previdência, o governo planeja um esforço concentrado para destravar 1,2 milhão de pedidos de benefícios e desenvolver um novo sistema do INSS para análise dos pedidos de aposentadoria. O simulador de benefício do portal Meu INSS está fora do ar. Com isso, o trabalhador não consegue descobrir, de forma automatizada e pelo canal oficial, quando poderá se aposentar. No caderno Internacional, Jair Bolsonaro assiste ao pronunciamento de Donald Trump em transmissão ao vivo nas redes sociais, afirma que muitos acham que o Brasil deve se “omitir” na crise e faz ataque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por sua postura em relação ao Irã quando estava no governo. Ainda em Internacional, o presidente Donald Trump evitou ampliar o conflito com o Irã e disse que está “pronto para abraçar a paz”, um dia após Teerã atacar bases usadas por militares americanos no Iraque.

