´Notícia No Seu Tempo´: governo usa pacote do emprego para mudar regras trabalhistas, Bolsonaro anuncia nova sigla para enfrentar PT e os impactos da extinção do DPVAT

* Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o governo aproveitou o pacote de emprego Verde Amarelo para fazer novas alterações nas regras trabalhistas. O programa já está sendo apontado no Congresso como uma segunda fase da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017. Em Política, destaque para a decisão do presidente Jair Bolsonaro de deixar o PSL. Bolsonaro fundará uma nova sigla, batizada de “Aliança para o Brasil”, com o objetivo de acentuar o clima de polarização com o PT. A portas fechadas, Bolsonaro tem dito que já começou a construir a estratégia para o seu projeto de reeleição, em 2022. No caderno Metrópole, as consequências do fim do DPVAT. A maior parte das indenizações pagas pelo seguro envolve motociclistas.

Ouça no player abaixo: