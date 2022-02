‘Notícia No Seu Tempo’: Grampos mostram elo de presidente da Alesp com acusado de desvios na saúde

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (15/02/22):

Ligações telefônicas interceptadas pela Polícia Civil apontam que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari (PSDB), intermediou a entrega da administração de dois hospitais para organizações sociais do grupo do médico Cleudson Garcia Montali, que está preso, condenado a 200 anos de prisão por liderar organização criminosa envolvida no desvio de R$ 500 milhões da Saúde.

E mais:

Metrópole: Brasil tem o janeiro com mais mortes em pelo menos 19 anos

Internacional: Rússia amplia presença na fronteira e Ucrânia diz que pode desistir da Otan

Economia: Seca intensa e chuva em excesso castigam safra