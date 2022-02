‘Notícia No Seu Tempo’: Grande São Paulo tem 132 mil imóveis em áreas de alto risco

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (01/02/22):

Pelo menos 132,3 mil imóveis estão localizados em áreas classificadas como de risco alto ou muito alto em 38 municípios da Grande São Paulo, de acordo com dados compilados pelo Estadão com base no “Mapeamento de Riscos de Movimentos de Massa e Inundações”. Entre os locais estão alguns dos mais castigados pelas chuvas que deixaram ao menos 29 mortos desde o fim de semana.

E mais:

Economia: Em cada 10 famílias de baixa renda, 4 atrasam conta de luz

Metrópole: Ministério Público denuncia ministro da Educação por homofobia

Política: Deputada doou R$ 280 mil ao PL, 8 vezes o valor do salário

Esportes: Palmeiras faz último ensaio antes de partir para o Mundial de Clubes