‘Notícia No Seu Tempo’: Grandes empresas são processadas no exterior por crimes ambientais

Cortes da Europa já reconhecem a jurisdição de países onde são movidas ações coletivas em razão de danos ambientais e sociais provocados por empresas que têm sede, operações ou onde seus controladores moram. São processos que somam US$ 40 bilhões por ano. A maioria das empresas afirmou que já assumiu a responsabilidade pelos danos causados e que está indenizando as vítimas.

Política: Militares já avaliam fazer contagem extraoficial de votos

Metrópole: Em alta, golpes virtuais entram na mira do crime organizado

Internacional: Fogo cruzado em usina nuclear da Ucrânia aumenta risco de desastre