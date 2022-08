‘Notícia No Seu Tempo’: Grupo de notáveis propõe licença limitada para gastar e nova proteção social

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (05/08/22):

Um grupo de especialistas divulga hoje plano com propostas para o próximo governo. Chamado de “Contribuições para um governo democrático e progressista”, o texto sugere a criação de um programa para ampliação temporária de despesas fora do teto de gastos e prevê nova rede de proteção aos mais vulneráveis, em substituição ao Auxílio Brasil. O texto também tem propostas de trabalho e previdência, reforma do Estado e simplificação tributária. O texto foi entregue aos presidenciáveis, menos a Jair Bolsonaro.

E mais:

Política: Lula fecha a maior aliança e terá apoio de oito partidos; Bolsonaro, três

Metrópole: SP treina escolas e maternidades para tentar conter varíola dos macacos

Internacional: Com 5 mísseis, China alerta Japão e EUA sobre Taiwan

Economia: No 1º dia, internet ultraveloz ficou só na vontade para muitos

Caderno 2: ‘O Bem Amado’ estreia em versão musicada