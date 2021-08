‘Notícia No Seu Tempo’: Grupos aceleram parcerias com startups por inovação

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (23/08/21):

A aposta das empresas tradicionais em parcerias com startups para avançar com inovações registra forte crescimento. O número de acordos desse tipo praticamente dobrou entre maio de 2020 e junho último, saltando de 13.433 para 26.348, com valor total de contratos fechados subindo de R$ 800 milhões para R$ 2,2 bilhões – um crescimento de 175%, segundo a plataforma 100 Open Startups.

Política: Comandante convoca para ato e ofende Doria e o STF

Internacional: EUA ordena uso de aéreas privadas na retirada de Cabul

Metrópole: País perde 16% da superfície da água em 30 anos