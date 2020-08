‘Notícia No Seu Tempo’: Guedes diz que EUA devastaram florestas, Brasil perde 8,9 milhões de empregos e bares têm pouca clientela em happy hour estendida

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (07), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, em evento organizado pelo Aspen Institute, um centro de estudos de Washington, o ministro Paulo Guedes (Economia) subiu o tom ao ser questionado sobre a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Ele disse que a Amazônia é assunto que diz respeito ao Brasil e que os americanos “desmataram suas florestas”. Também citou escravidão e mortes de índios nos EUA. Ainda no caderno Economia, apesar das políticas do governo para reter empregos e socorrer empresas durante a crise da covid-19, o País extinguiu 8,9 milhões de vagas do primeiro para o segundo trimestre. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade das pessoas em idade de trabalhar está sem emprego e falta trabalho para 32 milhões de brasileiros. Já em Metrópole, na primeira noite em que bares puderam abrir até 22h em São Paulo, movimento foi baixo na Vila Madalena. Estabelecimentos indicam que faturamento caiu a 10% com pandemia.