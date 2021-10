‘Notícia No Seu Tempo’: Guedes fala em ‘licença para gastar’ R$ 30 bi fora do teto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (21/10/21):

O governo confirmou o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil, a ser pago a 16,9 milhões de famílias até o fim de 2022, ano em que Jair Bolsonaro buscará a reeleição. Para isso, o ministro Paulo Guedes (Economia) admitiu a necessidade de uma “licença para gastar, com essa camada temporária de proteção”, R$ 30 bilhões fora da regra do teto, que limita o avanço das despesas à inflação. Desde o início das negociações envolvendo o Auxílio Brasil, previsto para substituir o Bolsa Família, esta foi a primeira vez que Guedes reconheceu publicamente que precisará driblar a regra para cumprir o que Bolsonaro determinou.

E mais:

Política: CPI indicia Bolsonaro por crime contra humanidade

Internacional: EUA barram de 1,7 milhão na fronteira em 12 meses

Metrópole: Com 50% da população vacinada, uma injeção de alívio

Esportes: Australia Open exige vacinação de tenistas; 40% não tomaram

Caderno 2: Masp leva aos EUA a mostra ‘Histórias Afro-Atlânticas’