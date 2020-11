‘Notícia No Seu Tempo’: hacker português é suspeito de atacar TSE, Bolsonaro recua e evita acusar países de levar madeira ilegal e SP reorienta hospitais e escolas

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, um hacker português é o suspeito de ter cometido os ataques cibernéticos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo, durante o primeiro turno das eleições municipais. Em Metrópole, o presidente Jair Bolsonaro recuou ontem, após dizer que revelaria nomes de países que atuam como “receptadores” de madeira ilegal que sai do Brasil. Ainda em Metrópole, o governo de São Paulo determinou em decreto que os hospitais não poderão desmobilizar os leitos destinados ao tratamento de covid, em meio ao aumento de casos. Também determinou que não sejam agendadas cirurgias eletivas quando há “recrudescimento” da pandemia.