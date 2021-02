‘Notícia No Seu Tempo’: Home office deixa um em cada cinco escritórios sem inquilino

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (15/02/21):

Impulsionado pela pandemia de covid-19, o home office tem feito aumentar a onda de devoluções de escritórios. De acordo com a empresa americana especializada em imóveis corporativos JLL, a taxa de disponibilidade de espaços em edifícios corporativos saltou 50% do primeiro para o último trimestre do ano passado: o total de imóveis do tipo sem inquilino, que era de 13,6% entre janeiro a março, no pré-pandemia, fechou 2020 acima dos 20%.

E mais:

Metrópole: Araraquara detecta variante e inicia lockdown

Política: Sem auxílio federal, cidades de 14 Estados dão benefícios

Economia: Governo tentará aprovar auxílio em 3 semanas

Internacional: Trump pode virar réu por invasão ao Capitólio

Esportes: Claudinho vê sua maturidade como chave do sucesso

Na Quarentena: Documentário contará a história de Sergio Mendes