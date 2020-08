‘Notícia No Seu Tempo’: hospitais esperam uma ‘avalanche’ de cirurgias, STF decide se estatais podem dispensar funcionários e geração Greta

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, hospitais e profissionais de saúde das redes pública e privada esperam uma “avalanche” de cirurgias eletivas – que não são urgentes e podem ser marcadas com antecedência – com a flexibilização do isolamento social. Em Economia, o STF deve decidir em breve se estatais podem dispensar funcionários sem motivação formal, processo que corre há mais de 20 anos. Hoje, as dispensas só ocorrem por justa causa ou por programas de incentivo à demissão e aposentadoria. Já em Política, jovens brasileiros, a maioria entre 17 e 20 anos, se inspiram na ativista sueca Greta Thunberg e organizam manifestações para cobrar medidas dos governos em defesa do meio ambiente.