‘Notícia No Seu Tempo’: Igreja Católica vai a centro de embate eleitoral com 2º turno

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (18/10/22):

Depois de a disputa pelo voto evangélico ter sido uma das marcas do primeiro turno, na reta final da disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Igreja Católica também foi arrastada para o embate eleitoral. O arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, teve de explicar por que usa batina vermelha – a cor dos cardeais – e alertou sobre os riscos do fascismo.

E mais:

Política: Tiroteio em Paraisópolis interrompe agenda de Tarcísio de Freitas

Economia: Orçamento secreto pode ser blindado

Internacional: Maior ataque russo com drones a Kiev busca cortar energia antes do inverno

Metrópole: Mamografias caem na pandemia e casos ficam mais graves

Esportes: Com temporada perfeita, Benzema é coroado com a Bola de Ouro