‘Notícia No Seu Tempo’: Impactos da alta do dólar, governo libera Orçamento e protesto de jovens pelo ambiente

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Na Economia, dólar pressiona empresas, afeta exportações, mas alta não chega ao consumidor. Ainda em Economia, os ministérios da Educação, da Economia e da Defesa ficaram com metade dos R$ 12,459 bilhões liberados pelo governo no Orçamento. Eles receberam R$ 6,39 bilhões, incluídos os recursos da Lava Jato que serão destinados à educação infantil. No caderno Metrópole, milhares de jovens em mais de 130 países, incluindo o Brasil, foram às ruas, antes da cúpula do clima, que começa 2ª feira, em Nova York.

Ouça no player abaixo: