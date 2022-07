‘Notícia No Seu Tempo’: Implodido por PEC, teto de gastos vira alvo de candidatos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (17/07/22):

Implodido pela “PEC Kamikaze”, o teto de gastos entrou na mira dos pré-candidatos à Presidência, que defendem a adoção de uma nova regra fiscal para o País. Para analistas, o teto se tornou insustentável nos moldes atuais. Outro fator que pesa na conta é a pressão por reajuste dos servidores. Economistas preveem a necessidade de mais cortes em outras áreas.

E mais:

Economia: Economia já estuda mexida no teto para ampliar gastos além da inflação

Política: Lula avalia repetir o ‘modelo Palocci’, com político na Economia

Metrópole: Desmate cresce e persiste em todos biomas do Brasil

Internacional: Calor na Europa passa dos 40°C, agrava incêndios e provoca mortes

Esportes: Brasil supera EUA e vence Pan-Americano de ginástica