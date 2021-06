‘Notícia No Seu Tempo’: Imposto sobre múltis pode render R$ 5,6 bi ao ano ao País

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (14/06/21):

O acordo do G-7, as sete maiores economias do mundo, para tributar as empresas multinacionais com alíquota mínima de 15% pode mudar o cenário da guerra fiscal entre os países e garantir ao Brasil € 900 milhões (R$ 5,58 bilhões) ao ano. Hoje, a perda de arrecadação ocorre porque grandes companhias – o que inclui as empresas de tecnologia – migram o “lucro” para países com baixa tributação. O cálculo é de pesquisadores do Observatório da Tributação da União Europeia, um laboratório de investigação independente na área tributária com sede na Escola de Economia de Paris.

E mais:

Política: Projeto prevê federação para salvar siglas nanicas

Metrópole: SP promete vacinar todos os adultos até 15/09

Internacional: Israel tira Bibi do poder após 12 anos

Esportes: Brasil estreia com 3 a 0 sobre a Venezuela

Na Quarentena: Ana Botafogo assina remontagem de balé clássico para a SPCD