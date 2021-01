‘Notícia No Seu Tempo’: Índia envia ao País 2 milhões de doses da vacina de Oxford, SP deve ter fase vermelha nos fins de semana e empresários cobram vacina e criticam o governo

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a Índia envia hoje ao Brasil dois milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O embaixador da Índia em Brasília, Suresh Reddy, confirmou a remessa. Ainda no caderno Metrópole, o governo de SP deve anunciar hoje que todo o Estado entrará na fase vermelha nos fins de semana, informa Alberto Bombig. Objetivo é evitar o colapso da rede pública de saúde. Já em Economia, nos últimos dias, o setor empresarial divulgou dois manifestos nos quais cobra do governo urgência no programa de vacinação, faz críticas à politização do tema por causa das eleições presidenciais de 2022 e pede ação do Congresso com medidas para uma retomada econômica.