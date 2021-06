‘Notícia No Seu Tempo’: Indústria faz lobby e Câmara articula limite a importados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (23/06/21):

Em posição contrária à do Ministério da Economia, uma articulação na Câmara tenta legalizar a criação de barreiras à entrada no País de produtos estrangeiros. Isso seria feito por meio de emendas que inverteriam o sentido de MP do governo que proíbe o chamado preço de referência. O governo identificou, no texto da medida que trata de ações para a melhoria do ambiente de negócio, pelo menos dez emendas que invertem seu sentido original.

E mais:

Política: MPF vê indício de crime em aquisição de vacina indiana

Metrópole: Prefeitura de SP retoma vacinação, mas muda o calendário, após falta de doses

Internacional: Variante indiana tem avanço rápido na Europa

Esportes: Gramado, a maior preocupação de Tite