‘Notícia No Seu Tempo’: Indústria tem maior nível de emprego; em SP, só 7% cuidam da saúde cardiovascular e estréia Frozen 2

Por Cadu Cortez

Na edição desta quinta-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, a indústria de transformação começou a reagir no segundo semestre do ano passado e somou um total de 10,7 milhões de empregados, 1,3% mais que em 2108 e o maior nível desde 2015. Os segmentos que mais contribuíram foram os de alimentos, têxteis e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos. Juntos, abriram 189 mil vagas com carteira assinada até o terceiro trimestre. Em Metrópole, apenas 7% dos moradores adultos da capital têm saúde cardiovascular ideal, que considera indicadores como hipertensão arterial, níveis de colesterol, dieta, atividade física e tabagismo, revela estudo da Universidade de São Paulo (USP). E no Caderno 2, a estréia de Frozen 2, trazendo de volta as irmãs Anna e Elsa, que partem em nova aventura, em busca do passado da família.

