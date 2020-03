‘Notícia No Seu Tempo’: infectologistas criticam Bolsonaro por dar mau exemplo à Nação, casos chegam a 200 no País e Fed corta os juros e pressiona Brasil

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, o presidente Jair Bolsonaro ignorou a orientação de sua equipe médica e as diretrizes do Ministério da Saúde para tratar a epidemia global do coronavírus e participou, ontem, de ato em Brasília a favor do seu governo e com críticas ao Congresso e ao STF. No caderno Metrópole, os casos confirmados de infecção por coronavírus passaram de 121 para 200, aumento de 65% em um dia no País. Estados com transmissão comunitária, São Paulo e Rio são os que têm mais registros, com 136 e 24 pacientes, respectivamente. Há outros 1.915 casos em investigação. Em Economia, o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou ontem um novo corte de juros e participação em uma ação coordenada com outros bancos centrais para aumentar a liquidez do mercado, diante do risco de uma retração global por conta da pandemia do coronavírus. As taxas passaram de um intervalo entre 1% e 1,25% ao ano para zero a 0,25%.

