‘Notícia No Seu Tempo’: Inflação afeta todas as faixas de renda e chega a 2 dígitos em 4 capitais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (26/08/21):

A inflação acumulada em 12 meses já chegou a dois dígitos em Curitiba (11,43% na prévia de agosto), Fortaleza (11,37%), Goiânia (10,67%) e Porto Alegre (10,37%). A alta dos preços foi puxada por energia elétrica e combustíveis. Dados do IBGE mostram que o IPCA-15, prévia da inflação oficial, foi de 0,89% na média nacional em agosto, acima do 0,84% esperado por analistas. É a maior alta para o mês desde 2002.

Política: Senado rejeita impeachment de ministro do STF

Economia: Setor público terá de cortar 20% do gasto de energia

Metrópole: São Paulo e Saúde têm datas distintas para terceira dose

Internacional: Afegãs devem ficar em casa para não ser alvo de combatentes, diz Taleban

Esportes: Bandeira comanda ‘tropa’ da natação em Tóquio