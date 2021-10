‘Notícia No Seu Tempo’: Inflação alta e furo do teto de gastos pressionam o Copom

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (27/10/21):

No pior resultado para o mês em 26 anos, o IPCA-15, prévia da inflação oficial do País, foi de 1,2% em outubro. Em 12 meses, o acumulado chega a 10,34% – o teto da meta é 5,25%. O quadro elevou a pressão sobre o Copom, que define hoje a nova taxa básica de juros da economia.

E mais:

Política: Texto final de relatório da CPI amplia pressão sobre Bolsonaro

Metrópole: Nos EUA, vacina para crianças

Internacional: Rainha Elizabeth II não participará da COP-26 por orientação médica

Esportes: Minas afasta Maurício Souza por comentário homofóbico