‘Notícia No Seu Tempo’: Inflação e juros devem tirar R$ 44,7 bi do comércio no fim de ano

O mais importante trimestre do ano para o varejo, o da Black Friday e do Natal, deve sofrer o impacto da alta dos juros, da inflação e da queda na renda. Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), feito a pedido do Estadão, estima perda de R$ 44,7 bilhões no faturamento do setor em relação ao cenário mais favorável, projetado no começo do ano.

E mais:

Política: Congresso amplia em 139% a previsão de emendas para 2022

Metrópole: Com receio de contágio, ao menos 70 cidades paulistas não terão carnaval

Internacional: Quarta onda pode matar 700 mil até março, alerta OMS

Caderno 2: Pinacoteca vai crescer e se conectar ao Parque da Luz