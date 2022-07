‘Notícia No Seu Tempo’: Inflação e quadro fiscal fazem bancos preverem Selic mais alta

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (22/07/22):

Com a perspectiva de inflação mais alta do que o esperado e de maior risco para as contas públicas, bancos e corretoras reveem suas previsões para a evolução da Selic e agora projetam taxa de juros de até 14,25% em 2023. Os cálculos foram refeitos após a promulgação, pelo Congresso, da PEC Kamizake, que aumentou o valor do Auxílio Brasil e criou outros benefícios em ano eleitoral. O pacote vai custar R$ 41,2 bilhões, valor fora do teto de gastos. Antes da PEC, a expectativa era de que a alta da taxa básica de juros – hoje em 13,25% ao ano – pudesse ser interrompida. Agora, bancos e consultorias avaliam que os aumentos devem prosseguir pelo menos até setembro ou outubro.

E mais:

Política: Sob pressão, Aras divulga vídeo antigo com defesa de urna eletrônica

Economia: Número de voos semanais entre Brasil e Argentina deve passar de 162 para 214

Metrópole: Operação no Complexo do Alemão, no Rio, deixa ao menos 18 mortos

Internacional: Queda de premiê abre caminho para avanço da extrema direita na Itália

Caderno 2: Netflix investe R$ 1,1 bi em filme de ação