‘Notícia No Seu Tempo’: Inflação trava planejamento de empresas e freia retomada

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (09/05/22):

A inflação de dois dígitos tem dificultado o planejamento das empresas no Brasil, até mesmo no curto prazo. Sem previsão do custo da matéria-prima ou do frete no mês seguinte, muitas companhias estão adiando investimentos, mudando modelos de vendas e reajustando preços com mais frequência, para não comprometer margens financeiras.

E mais:

Economia: Recuo de commodities deve frear PIB em 2023

Política: Doria não decola e PSDB vai investir na campanha de Garcia em SP

Internacional: Ataque russo a escola deixa pelo menos 60 mortos, diz Ucrânia

Metrópole: Brasil quer pegar emprestado de Portugal o coração de D. Pedro I