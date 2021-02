‘Notícia No Seu Tempo’: Ingerência do Planalto na Petrobrás faz valor de estatais cair R$ 113 bi

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (23/02/21):

A intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobrás, com a indicação do general da reserva Joaquim Silva e Luna para o comando da estatal, causou forte turbulência no mercado financeiro. O risco de intervencionismo fez as ações das três principais estatais do País – Petrobrás, Banco do Brasil e Eletrobrás – perderem R$ 113,2 bilhões em dois dias.

E mais:

Metrópole: Com cheias, dengue e covid, Acre recebe Bolsonaro

Economia: Proposta não vincula novo auxílio a corte de despesas

Política: Líder do governo na Câmara defende nepotismo

Internacional: Reino Unido sairá de lockdown até junho

Esportes: Com Holan, Santos se junta a rivais

Na Quarentena: Um jardim vertical em casa