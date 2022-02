‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Instituições terão o maior teste. Ditadura nunca mais’, diz Fachin

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (16/02/22):

O ministro Edson Fachin, que na próxima semana assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou ao Estadão que a Justiça Eleitoral “já pode estar sob ataque de hackers” e citou a Rússia como a origem da maior parte dessa ofensiva. O ministro acredita que é hora de endurecer para evitar que a plataforma Telegram seja usada para difundir informações falsas. “Nós teremos, certamente, o maior teste das instituições democráticas”, disse. Fachin afirmou que o “populismo autoritário” não tem mais espaço no Brasil: “Ditadura nunca mais”.

E mais:

Política: Governo autoriza volume recorde de emendas antes das eleições

Metrópole: Nível do Sistema Cantareira sobe, mas é o menor para esta época desde 2016

Internacional: Rússia retira tropas na fronteira; Otan não vê redução nas tensões

Economia: Em alta, ativos do Brasil surpreendem

Caderno 2: Arnaldo Jabor, morto aos 81 anos, deixa um legado de filmes clássicos e textos irônicos