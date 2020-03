‘Notícia No Seu Tempo’: internação por síndrome respiratória cresce 445% no País, Senado estende auxílio de R$ 600 a intermitente e 75% dos americanos em quarentena

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (31), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em meados de março no País já era cinco vezes maior do que no mesmo período de 2019. Ontem, o Ministério da Saúde informou que na semana entre os dias 15 e 21 houve 5.787 internações de pacientes com SRAG, 355 delas já confirmadas como covid-19. A alta é de 445% em relação ao registrado no mesmo período de 2019 (1.061 casos). Em Economia, o Senado aprovou ontem, de forma unânime e em sessão virtual, a criação de um auxílio de emergência de R$ 600 para trabalhadores informais, titulares de contratos intermitentes e ainda microempreendedores individuais. A medida faz parte do pacote para enfrentar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia e teve como relator o senador Alessandro Vieira. No caderno Internacional, os Estados de Maryland, Virginia e partes da Flórida aderiram ontem às ordens de isolamento social colocando mais de 225 milhões de pessoas – 3 de 4 americanos – em quarentena. Dos mais de 150 mil infectados nos EUA, a metade está no Estado de Nova York.

