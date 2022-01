‘Notícia No Seu Tempo’: Internações crescem nos Estados; SP faz plano de contingência

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (14/01/22):

O número de internações em enfermarias e UTIs provocadas pela covid-19 cresceu em pelo menos 13 Estados desde o fim de 2021. O aumento das hospitalizações ocorre após as festas de fim de ano e em meio ao avanço das contaminações pela variante Ômicron. Especialistas alertam para a necessidade de planejamento da assistência hospitalar. A Prefeitura de São Paulo anunciou que decidiu ampliar para 1,1 mil o número de leitos exclusivos para covid , vai estender o horário de funcionamento de unidades de saúde – com algumas delas passando a atender ininterruptamente – e montará 23 tendas.

E mais:

Metrópole: Avalanche de terra soterra patrimônio histórico em Ouro Preto

Política: Bolsonaro quer aprovar pacote de benefícios para PMs e bombeiros

Economia: Presidente entrega poder sobre Orçamento da União à Casa Civil

Caderno 2: Denzel Washington encarna protagonista em ‘A tragédia de Macbeth’, de Joel Coen