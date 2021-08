‘Notícia No Seu Tempo’: Investimento federal em ciência e tecnologia é o menor em 12 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (25/08/21):

Levantamento da economista Fernanda De Negri, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), aponta que a União investiu em 2020 em ciência e tecnologia menos recursos do que aplicava em 2009, após um ciclo consistente de ampliação de mais de uma década. O corte de verbas cria de problemas pontuais a efeitos no longo prazo. O governo não se manifestou sobre a destinação de verbas ao setor.

Política: Após sabatina, Senado renova mandato de Aras na PGR

Economia: Saque do FGTS no mês de aniversário soma R$ 16 bi

Internacional: Taleban ameaça vetar saída de afegãos; EUA rejeitam manter tropas em Cabul

Esportes: Abertura da Paralimpíada destaca capacidades de pessoas com deficiência

Na Quarentena: Morre Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones