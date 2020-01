‘Notícia No Seu Tempo’: Irã ataca com mísseis bases usadas pelos EUA no Iraque, estação antártica será inaugurada na terça e produção cresce, mas montadoras veem ociosidade

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta quarta-feira (08), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, pelo menos duas bases com militares americanos no Iraque foram atingidas ontem à noite por uma série de mísseis balísticos. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria do ataque. O Pentágono confirmou que os disparos partiram do Irã e pelo menos seis atingiram as instalações militares com forças americanas. Não houve registro imediato de mortos e feridos. O presidente Donald Trump foi informado da ação iraniana e a Casa Branca afirmou que estava “monitorando a situação”. No caderno Metrópole, com 17 laboratórios e segurança antifogo reforçada, nova estação antártica Comandante Ferraz é entregue oito anos depois de incêndio. Já em Economia, a produção de veículos no País cresceu 2,3% em 2019 e a previsão é de que aumente mais 7,3% em 2020, para 3,16 milhões de unidades, mas a indústria se queixa de que opera com 40% de ociosidade.

