‘Notícia No Seu tempo’: Iraque exige saída de tropa dos EUA, Bolsonaro bate recorde em liberação de emendas e SP abre reservas naturais ao público

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, o Parlamento do Iraque exigiu a retirada de tropas dos EUA do país. A decisão de expulsar os 5,2 mil militares americanos foi uma resposta ao ataque que matou o general iraniano Qassim Suleimani, em Bagdá, na sexta-feira, e depende agora da assinatura do premiê Adel Abdul Mahdi. Também ontem, o governo do Irã suspendeu o acordo nuclear de 2015. Teerã declarou que seu trabalho de enriquecimento de urânio não terá mais restrições. No caderno de Política, o presidente Jair Bolsonaro pagou valor recorde de emendas parlamentares no primeiro ano de mandato. Foram desembolsados em 2019 R$ 5,7 bilhões, mais do que os R$ 5,29 bilhões liberados por Michel Temer em 2018, já considerada a inflação. Já em Metrópole, a prefeitura de São Paulo libera pela primeira vez ao público acesso a cinco reservas da cidade, como o Parque Natural Reserva do Carmo, na zona leste: visitas podem ser feitas sem hora marcada até o mês que vem.

