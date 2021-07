‘Notícia No Seu Tempo’: Isenção a ‘super-ricos’ no IR é de 60%; demais contribuintes têm 25%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (06/07/21):

No Brasil, três mil pessoas recebem anualmente, em conjunto, R$ 150 bilhões em lucros e dividendos de empresas das quais são acionistas. Desse total, R$ 93 bilhões são isentos de tributação na pessoa física. Na estrutura social-tributária do País, de acordo com dados da Receita Federal, enquanto 99% dos contribuintes têm isenção média de 25%, no topo da pirâmide, 60% da renda não é tributada. As simulações foram feitas pelo economista Sergio Gobetti, a pedido do Estadão, sobre o impacto da volta da tributação de lucros e dividendos prevista na proposta de reforma do Imposto de Renda enviada ao Congresso.

Política: TCU cobra governo sobre preço da Covaxin

Metrópole: Dimas Covas descarta dose de reforço este ano

Economia: Com apoio de Skaf, Josué Gomes da Silva presidirá Fiesp

Internacional: Inglaterra prevê fim do uso de máscaras e a volta de aglomerações

Esportes: Brasil já tem sua 1ª atleta em Tóquio