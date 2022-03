‘Notícia No Seu Tempo’: Isenção de impostos da gasolina pode gerar rombo de R$ 27 bilhões

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (15/03/22):

O presidente Jair Bolsonaro, ao defender a suspensão dos tributos sobre a gasolina, deixou claro que, em busca da reeleição, não vai seguir a orientação da equipe econômica de evitar uma desoneração indiscriminada dos combustíveis após o reajuste de preços da semana passada.

E mais:

Economia: Negociação com Ucrânia não avança e Rússia amplia ataques a Kiev

Política: Controle da comunicação gera disputa interna no PT

Esportes: Após vaias a Neymar e Messi, torcedores atacam dirigentes

Metrópole: Boa forma física pode ajudar a reduzir risco de Alzheimer em 33%