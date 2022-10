‘Notícia No Seu Tempo’: Jefferson resiste a ordem de prisão com tiros e granada e deixa 2 feridos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (24/10/22):

Um dia após insultar a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, resistiu a ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, com tiros contra policiais e a explosão de uma granada. Dois agentes federais ficaram feridos, mas sem gravidade. O ex-deputado só se entregou à noite, após horas de negociação e na presença do ministro Anderson Torres (Justiça), enviado por Jair Bolsonaro (PL), de quem Jefferson é aliado. No início da tarde, Bolsonaro chegou a criticar a investigação que resultou na prisão do ex-parlamentar. Ao fim da operação, porém, o presidente divulgou declaração em vídeo na qual chamou o aliado de “bandido”.

E mais:

Política: Bolsonaro chama aliado de ‘bandido’ e cita mensalão

Economia: Déficit externo da indústria de ponta sobe 28%, segundo estudo do setor

Internacional: Xi Jinping preenche novo gabinete com aliados e se torna ‘dono’ do Partido Comunista chinês

Metrópole: Estudo diz que começar a aula mais tarde pode ajudar os adolescentes