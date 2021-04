‘Notícia No Seu Tempo’: Juiz interfere em CPI da Covid e barra Renan como relator

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (27/04/21):

Na véspera da instalação da CPI da Covid, a Justiça Federal do Distrito Federal decidiu barrar a possibilidade de o senador Renan Calheiros (MDB-AL) assumir a relatoria da comissão. Renan disse que “não há precedente na história de medida tão esdrúxula” e que recorreu contra a decisão. A CPI será instalada em clima de guerra.

E mais:

Economia: País deve R$ 10 bi para organismos internacionais

Metrópole: Área técnica da Anvisa rejeita a vacina russa Sputnik

Internacional: EUA prometem doar 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca

Na Quarentena: Tarsila do Amaral vai ser tema de filme